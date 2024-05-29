Минфин внес в правительство законопроект с поправками в закон о бюджете на 2024−26 годы

Вчера Минфин внес в правительство законопроект с поправками в закон о бюджете на 2024−26 гг, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодекс. Основные нововведения:
1) прогрессивная шкала НДФЛ с 5 ступенями от 13% до 22%, ставку налога выше 13% придется платить с дохода выше 200 тыс в месяц (2,4 млн руб в год), а семьи с двумя и более детьми при среднедушевых доходах ниже установленного уровня смогут вернуть 7% из уплаченных 13% НДФЛ,
2) ставка налога на прибыль будет повышена с 20% до 25%, взамен компании получат расширение инвестиционных льгот и отказ от экспортных курсовых пошлин, однако будет повышен НДПИ для сырьевых компаний (добыча железной руды, производство минеральных удобрений), а ставка налога на прибыль для IT компаний в ближайшие 3 года повысится с 0% до 5%,
3) для МСП будет расширен порог «упрощенки», но введен «переходный» НДС при выручке свыше 60 млн руб в год.
Общий налоговый эффект Минфин оценивает в 2,6 трлн руб в 2025 г., из них более половины (1,6 трлн руб) должно дать увеличение ставки налога на прибыль с 20% до 25%.
На наш взгляд, усиление прогрессивной шкалы НДФЛ является в целом мягким и более сбалансированным, чем можно было ожидать исходя из ранее публиковавшихся в СМИ оценок. Для инвестиционных доходов (имеющих существенное значение для наиболее состоятельных граждан) налогообложение будет более льготным, чем для зарплат.
Возможное замедление роста потребительских расходов вследствие повышения налоговой нагрузки на состоятельных граждан и часть среднего класса может быть частично компенсировано налоговым кэшбэком для многодетных семей с невысоким уровнем дохода.
Однако налоговая нагрузка на корпоративный сектор достаточно серьезно увеличится — прежде всего, речь идет о повышении ставки корпоративного налога на прибыль, увеличении рентных налогов для сырьевых отраслей, вероятном увеличении налоговой нагрузки на предприятия МСП сферы услуг (торговля, кафе и рестораны) с оборотом свыше 60 млн руб в год.
В целом, повышение налога на прибыль оставляет у компаний меньше ресурсов для развития и негативно влияет на инвестиционную активность (особенно в условиях, когда заемные ресурсы труднодоступны из-за высокой стоимости заимствований).
В какой-то мере это может компенсироваться вынужденными инвестициями бизнеса (госзаказ, импортозамещение, трудосберегающие технологии в условиях острого кадрового дефицита) и налоговыми стимулами. Для инвесторов повышение налога на прибыль может означать сокращение базы для дивидендов.
Впрочем, вероятное повышение ставки налога на прибыль до 25% обсуждалось уже достаточно давно, поэтому в какой-то мере оно может быть учтено рынком. А дополнительный НДПИ для металлургов и производителей удобрений — это скорее негативный сюрприз…
Предложения Минфина будут еще обсуждаться в правительстве и в Госдуме. Они обещают фиксацию налоговых условий для граждан и бизнеса на 6 лет. Исходя из оценки дополнительных доходов Минфина (2,6 трлн руб в 2025 г) этого может быть достаточно для реализации инициатив из президентского послания и майского указа. Однако будет ли этого достаточно на все предстоящие 6 лет (в случае недополучения запланированных налоговых доходов или дополнительных расходов) — пока неочевидно.
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