Минфин внес в правительство законопроект с поправками в закон о бюджете на 2024−26 годы

Предложения Минфина будут еще обсуждаться в правительстве и в Госдуме. Они обещают фиксацию налоговых условий для граждан и бизнеса на 6 лет. Исходя из оценки дополнительных доходов Минфина (2,6 трлн руб в 2025 г) этого может быть достаточно для реализации инициатив из президентского послания и майского указа. Однако будет ли этого достаточно на все предстоящие 6 лет (в случае недополучения запланированных налоговых доходов или дополнительных расходов) — пока неочевидно.