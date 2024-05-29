МИД России: запрет ЕС на импорт российского СПГ приведёт к росту цен на сырьё

«Запрет на импорт и транзит, обсуждаемый сейчас в рамках есовских структур, приведёт к очередному витку роста цен на сырьё, в том числе и для европейских потребителей, финансовым издержкам европейских компаний, создаст новые риски международной энергетической безопасности», — предаёт его словам РИА Новости.