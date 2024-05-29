Каким будет курс рубля 30 мая 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 88,5−90,5. Завершение налогового периода лишило рубль части позиций, что было ожидаемо. Пара доллар-рубль вошла в зону 89−90 и, по нашим оценкам, в ближайшие дни способна преодолеть круглую отметку. Давление на рубль может формироваться и с другой стороны. Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров будет активизироваться по мере разрешения трудностей с обслуживанием иностранными банками операций по российскому импорту, возникших из-за рисков вторичных санкций. Базово за рубль играют относительно высокие цены на нефть, жесткая ДКП, нормы возврата экспортной выручки и ежедневные интервенции ЦБ.