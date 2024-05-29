Каким будет курс рубля 30 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, доминировали продавцы. Индекс Мосбиржи после позитивного старта развернулся вниз и, как и накануне, нащупал поддержку в районе 3280 п., от которой восстановился к 3300 п.
Организовать отскок не удалось несмотря на ослабление рубля. Ухудшить настрой участников торгов могли сообщения о том, что Минфин РФ предложил повысить налог на прибыль с 20% до 25%. Внешний фон был преимущественно негативным. Китайский рынок завершил день нейтрально, европейские и американские биржи торговались в минусе.
В четверг рынки могут отыгрывать данные из «Бежевой книги» ФРС, которая будет опубликована сегодня позднее. Она дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США.
Из экономических статданных дня выделим предварительную оценку ВВП Штатов за 1 квартал и уровень безработицы в еврозоне за апрель. Квартальные финансовые отчетности завтра представят Dell Tech, Marvell, Ulta Beauty. Аэрофлот раскроет отчёт МСФО за 1 квартал. Акционеры Магнита на годовом собрании рассмотрят дивиденды за 2023 год. Акции Алросы будут последний день торговаться с дивидендом.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 мая- 3275−3375 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 88,5−90,5. Завершение налогового периода лишило рубль части позиций, что было ожидаемо. Пара доллар-рубль вошла в зону 89−90 и, по нашим оценкам, в ближайшие дни способна преодолеть круглую отметку. Давление на рубль может формироваться и с другой стороны. Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров будет активизироваться по мере разрешения трудностей с обслуживанием иностранными банками операций по российскому импорту, возникших из-за рисков вторичных санкций. Базово за рубль играют относительно высокие цены на нефть, жесткая ДКП, нормы возврата экспортной выручки и ежедневные интервенции ЦБ.
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