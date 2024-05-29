Как рассчитать оптимальную сумму кредита

Во-первых, мы должны смотреть на полную стоимость кредита, куда будут включены не только проценты, но и различные комиссии и другие издержки. Во-вторых, как мы уже говорили ранее, — это ежемесячный платёж, который поможет оценить нагрузку на ваш бюджет как заёмщика. В-третьих, срок кредита. Чем меньше срок, тем меньше переплата, но больше ежемесячный платёж. И наоборот.