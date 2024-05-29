Как рассчитать оптимальную сумму кредита

В первую очередь необходимо сесть и чётко расписать свои ежемесячные траты на жильё, питание, поездки
«Важно помнить: чтобы иметь возможность комфортно погашать кредит, сумма ежемесячного платежа не должна превышать хотя бы половины от средств, оставшихся на руках после вычета постоянных затрат», — объясняет экономист.
На что следует обратить внимание при выборе кредита?
Во-первых, мы должны смотреть на полную стоимость кредита, куда будут включены не только проценты, но и различные комиссии и другие издержки. Во-вторых, как мы уже говорили ранее, — это ежемесячный платёж, который поможет оценить нагрузку на ваш бюджет как заёмщика. В-третьих, срок кредита. Чем меньше срок, тем меньше переплата, но больше ежемесячный платёж. И наоборот.
К четвёртому пункту, пожалуй, можно отнести сравнение условий кредитования в разных банках. «На рынке финансовых услуг существует масса предложений для разного рода клиентов, так что подобрать те или иные условия остаётся лишь вопросом времени. А помочь с подбором кредита или расчётом ежемесячного платежа вам помогут финансовые агрегаторы, которых сегодня представлено тоже огромное множество», — рассказал эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».