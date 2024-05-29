IVA Technologies начала принимать заявки на IPO и раскрыла его параметры

В рамках IPO будет предложено 11 млн акций или 11% от акционерного капитала IVA Technologies. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Действующие акционеры владеют 99,1% акций компании, они сохранят за собой мажоритарную долю после IPO.
Окончательная цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок инвесторов, который завершится 3 июня. Старт торгов акциями планируется на 4 июня. Акции будут включены в во второй котировальный список ценных бумаг на Мосбирже.
Компания и акционеры не смогут продавать акции в течение 180 дней после IPO. IVA Technologies запустила программу поощрения акциями ведущих сотрудников. Ключевым разработчикам переданы 850 тыс. акций (около 0,9%), на них наложен мораторий на продажу в течение двух лет.
IVA Technologies называет себя ведущим российским разработчиком экосистемы IT-решений для корпоративных коммуникаций. Сейчас у компании есть 14 продуктов, например платформы видео-конференц-связи IVA MCU и «ВКурсе», корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачная платформа, линейка IP-телефонов. По данным J'son & Partners Consulting, группа является лидером российского рынка видеоконференцсвязи с 24-процентной долей.
Об IPO на СПБ Бирже и СПВБ — в материале «Ъ» «Эмитенты потянулись на север».