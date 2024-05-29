IVA Technologies начала принимать заявки на IPO и раскрыла его параметры

В рамках IPO будет предложено 11 млн акций или 11% от акционерного капитала IVA Technologies. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Действующие акционеры владеют 99,1% акций компании, они сохранят за собой мажоритарную долю после IPO.