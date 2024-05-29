ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен на мостосталь

По данным ведомства, «Уральская сталь» установила и поддерживала монопольно высокую цены на мостосталь марок 10ХСНД и 15ХСНД, используемых при строительстве мостов. ФАС отмечает, что «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке, и в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на свою продукцию. В случае установления вины она должна будет выплатить административный штраф.