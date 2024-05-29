ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши — до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.