ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши — до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, в марте Россия поставила ЕС 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 миллиона евро — это самый заметный объем с декабря прошлого года как в натуральном, так и в денежном выражении.
Также в начале весны в Евросоюз было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 миллиона евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года.
По сравнению с февралем поставки мороженой трески из России выросли на 14% в денежном выражении и на 11,4% — в натуральном, а пикши — втрое по стоимости и в 2,4 раза по объему.
Россия при этом является крупнейшим поставщиком мороженой трески в Евросоюз. Входящая в состав Дании Гренландия отгрузила на континент втрое меньше (1,1 тысячи тонн). А замыкает тройку лидеров Норвегия, в марте отгрузившая 935,6 тонны.
При этом Гренландия по сравнению с февралем нарастила поставки вдвое, а Норвегия смогла их увеличить на 10%.