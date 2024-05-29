Экспобанк купил российскую «дочку» HSBC

В конце декабря 2023 года власти США внесли российский Экспобанк в SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals), это подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны. Тогда же источник на финансовом рынке заявлял ТАСС, что нахождение под санкциями США не означает запрета сделок и говорить об отказе от покупки дочернего банка международной финансовой группы HSBC в РФ преждевременно.