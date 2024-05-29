Чистая прибыль ВТБ в апреле выросла более чем на 30% год к году

При этом ранее глава ВТБ Андрей Костин в беседе с «Фонтанкой» отметил, что 2024 год для банка будет еще более успешным, спрогнозировав прибыль ближе к 500 млрд руб. (в 2023 году банк заработал по МСФО 432,2 млрд руб.). Банк может представить обновленный таргет по финансовым результатам во время фиксирования результатов за первое полугодие 2024 года. Как отметил Дмитрий Пьянов, высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне активного роста бизнеса: в апреле кредитный портфель вырос на 1,3% (на 6,8% с начала года, до 22,4 трлн руб.), привлечения от клиентов — на 4,5% (на 7,7% с начала года, до 24,1 трлн руб.). «На фоне сложной операционной среды и высоких процентных ставок, создающих давление на чистую процентную маржу, группа ВТБ выполняет и перевыполняет показатели, заложенные в трехлетней стратегии, показывая уверенный рост бизнеса и активной клиентской базы и демонстрируя стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели», — прокомментировал топ-менеджер.