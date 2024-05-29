Alibaba перестала принимать платежи в рублях от бизнеса

Отмечается, что банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации в прежнем режиме. Ужесточение политики Alibaba и проблемы с переводами в банки Китая вызваны одними причинами, отметил экономический эксперт Семен Новопрудский: "Решение площадки может быть связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, о которых Китай довольно открыто говорит. В гигантском по объему совместном заявлении по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин есть третья глава, в которой содержатся принципы экономического сотрудничества. Один из них гласит, что стороны будут прилагать усилия для организации бесперебойных взаиморасчетов, при этом не прописан механизм того, как именно это будет делаться.