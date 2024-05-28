Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок

Снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, отрасли потребительских товаров, финансовом секторе, а также в промышленности. Так, акции технологического гиганта Tencent на открытии торгов потеряли в цене 0,05%, ценные бумаги одного из лидеров отрасли электронной коммерции Alibaba подешевели на 0,06%, акции Bank of China упали на 0,26%.