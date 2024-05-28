Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок

ГОНКОНГ, 28 мая. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов снизился на 0,07%, до отметки 18 814,01. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, вырос на 0,09%, до 3 868.
Снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, отрасли потребительских товаров, финансовом секторе, а также в промышленности. Так, акции технологического гиганта Tencent на открытии торгов потеряли в цене 0,05%, ценные бумаги одного из лидеров отрасли электронной коммерции Alibaba подешевели на 0,06%, акции Bank of China упали на 0,26%.
Среди «голубых фишек» на открытии торгов рост продемонстрировали ценные бумаги 29 компаний, у 33 они подешевели, у 20 — не изменились в цене.
Инвестиционная компания Alibaba Health Information Technology (подразделение Alibaba, занимающееся предоставлением интернет-решений для медицинской и фармацевтической промышленности) стала «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+4,23%). «Голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стал гонконгский оператор недвижимости CK Asset Holdings Limited (-4,4%).