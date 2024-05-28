Слуги связи: производитель сотового оборудования из КНР выходит на рынок РФ

На российский рынок базовых станций для сотовой связи, с которого ушли Nokia и Ericsson, выходит новый игрок — китайская BeijingTech, рассказали «Известиям» в компании. Она производит сетевое оборудование для LTE, организация готова поставлять его операторам и уже ведет переговоры с одним из них. По мнению экспертов, такое сотрудничество необходимо, пока в РФ не будет налажено производство собственного инфраструктурного оборудования, добавляют они.
Связи поднебесные
На российский рынок, поставки на который прекратили крупнейшие мировые производители базовых станций сотовой связи Nokia, Ericsson и Huawei, выходит новый игрок из КНР — компания BeijinTech, узнали «Известия» от представителей вендора на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (там разработчики демонстрировали свое оборудование). Она специализируется в основном на станциях 5G и LTE FDD (технология сотовой связи четвертого поколения, наиболее распространенная в нашей стране).
Представитель организации рассказал «Известиям», что ее базовые девайсы доступны для отечественных операторов, он назвал их своими клиентами. По его словам, обсуждение поставок сейчас ведется с одним из них. На вопрос о том, не опасается ли компания санкций со стороны США за сотрудничество с российскими структурами, он отметил, что «коммуникации — это право человека».
В продуктовой линейке есть решения, которые могут быть интересны для нашего рынка, считает источник «Известий» в отрасли. В описании оборудования китайская организация заявляет поддержку не только 4G, но и 5G, а также достаточно высокие показатели по пропускной способности и мощности радиопередатчиков, отметил он.
BeijinTech сообщает только о системах, работающих на частотах 1800 МГц и 2100 МГц. Вендор в своих материалах в качестве типичных локаций для установки называет небольшие города, деревни, пригороды, дороги вне густонаселенных пунктов и тому подобное, убедились «Известия», ознакомившись с документацией.
В Минпромторге рекомендовали адресовать вопросы Минцифры. «Известия» направили запрос в это ведомство.
В «Ростелекоме» «Известиям» сказали, что изучают предложения на телекоммуникационном рынке.
— Если предлагаемое оборудование будет соответствовать высоким требованиям нашей компании, мы пригласим его производителя к участию в тендерах на закупку, — отметили в пресс-службе.
Tele2 не работает с BeijinTech, сообщила представитель оператора Дарья Колесникова. Что касается вендоров из КНР, периодически они заявляют о планах выхода на рынок РФ и возможной локализации, напомнила она.
— В целом мы положительно относимся к появлению новых игроков. Не исключаем возможности тестирования оборудования с китайскими поставщиками в случае ее локализации с внесением в реестр Минпромторга. При этом продукция потенциальных партнеров должна быть конкурентоспособна по качеству и цене, — отметила представитель оператора.
— В настоящее время мы активно тестируем различные типы сетевого оборудования как отечественного, так и иностранного производства, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.
В МТС отказались от комментариев. Редакция также направила запрос в «Билайн».
Китай на распутье
BeijinTech не единственный малоизвестный широкому кругу пользователей китайский вендор, появившийся в этом году на отечественном сетевом рынке. Например, из материалов Госкомиссии по радиочастотам ранее стало известно, что МТС тестирует базовые станции бренда Baicells Technologies. С их помощью планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. Изначально компания специализировалась на малых системах, однако возможности и функциональность ее устройств растут, отметил в разговоре с «Известиям» один из специалистов по частотному планированию.
— Но всё равно они пока не дотягивают до мировых лидеров и устройств с большей дальностью действия и емкостью. Например, организация предлагает сетевое оборудование с 5 Вт на антенный порт, в то время как крупнейшие изготовители имеют в том числе и базовые станции с мощностью 40 Вт. То есть у Baicells уже не малые системы, но в сегмент высокопроизводительных они не попадают, — отметил эксперт.
В 2023 году отечественные компании сообщали о разработке сетевого оборудования и его тестировании на сетях. Однако пока говорить о массовом внедрении преждевременно, констатирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— Операторы ежегодно устанавливали примерно 60−80 тыс. базовых станций ведущих мировых производителей. На такую мощность российские организации выйдут не ранее чем через три года, — считает он. — РФ сейчас нацелена на создание собственной сетевой аппаратуры, новые китайские компании не будут иметь поддержки со стороны государства.
Однако в условиях дефицита, до начала массового развертывания российских станций организации из КНР, о которых до сих пор мало кто знал, могут занять определенную нишу рынка, не исключил он.
В любом случае появление нового сетевого оборудования нужно и нашим абонентам, считает Денис Кусков. Оно позволит запустить мобильный интернет вдоль дорог и в малых населенных пунктах — там, где его зачастую нет. Также это позволит не допустить снижения скорости доступа, заключил он.