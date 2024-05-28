Слуги связи: производитель сотового оборудования из КНР выходит на рынок РФ

— Но всё равно они пока не дотягивают до мировых лидеров и устройств с большей дальностью действия и емкостью. Например, организация предлагает сетевое оборудование с 5 Вт на антенный порт, в то время как крупнейшие изготовители имеют в том числе и базовые станции с мощностью 40 Вт. То есть у Baicells уже не малые системы, но в сегмент высокопроизводительных они не попадают, — отметил эксперт.