Reuters: Индийская Reliance будет покупать нефть за рубли

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала крупнейшим покупателем российской нефти после февраля 2022 года, когда Запад прекратил закупки и ввел санкции против Москвы в ответ на ее действия в Украине. Индия также оплачивает российскую нефть в рупиях, дирхамах и китайских юанях. Государственные индийские нефтеперерабатывающие компании, тем временем, используют спотовые рынки для закупки российской нефти, поскольку не могут окончательно договориться о срочных поставках на этот год, сообщало ранее агентство Reuters.