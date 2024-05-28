Reuters: Индийская Reliance будет покупать нефть за рубли

Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовой контракт с российской «Роснефтью» на покупку не менее 3 млн баррелей нефти в месяц в рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, осведомленных в этом вопросе.
По данным агентства, договор вступит в силу 1 апреля 2024 года. Согласно ему, Reliance будет в месяц закупать у «Роснефти» две партии нефти Urals объемом около миллиона баррелей с возможностью ежемесячной покупки еще четырех партий. Стоимость нефти для Reliance будет снижена: скидка за баррель составит $3 от показателя ближневосточного эталона Dubai (этот нефтяной бенчмарк оценивается в долларах агентством S&P Platts — прим. FM).
Нефтепереработчик также будет ежемесячно закупать от одного до двух грузов нефти с низким содержанием серы, в основном сорт ВСТО (Восточная Сибирь-Тихий Океан), экспортируемый из российского тихоокеанского порта Козьмино, со скидкой в $1 за баррель к котировкам Dubai, добавили источники.
Reliance согласилась произвести оплату за нефть в российских рублях через индийский банк HDFC Bank и российский Газпромбанк, сообщили источники. В банках от комментариев отказались.
В «Роснефти» агентству отказались комментировать конфиденциальные соглашения с партнерами, но подчеркнули, что «Индия является стратегическим партнером нефтяной компании». В «Роснефти» также заявили, что коммерческие подходы к определению стоимости проданной нефти одинаковы для всех компаний, независимо от того, являются ли они частными или государственными. Reliance не ответила на просьбу о комментарии.
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала крупнейшим покупателем российской нефти после февраля 2022 года, когда Запад прекратил закупки и ввел санкции против Москвы в ответ на ее действия в Украине. Индия также оплачивает российскую нефть в рупиях, дирхамах и китайских юанях. Государственные индийские нефтеперерабатывающие компании, тем временем, используют спотовые рынки для закупки российской нефти, поскольку не могут окончательно договориться о срочных поставках на этот год, сообщало ранее агентство Reuters.