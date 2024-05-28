Путин планирует выступить на ПМЭФ 7 июня

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 тыс.человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы особенно важно. И эту уникальную возможность, в столь концентрированном объеме дает ПМЭФ», — заявлял на прошлой неделе советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Кобяков.