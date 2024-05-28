Подразделение Deutsche Telekom купило U.S. Cellular за $4,4 млрд

Абонентам U.S. Cellular это слияние принесет доступ к сетям 5G от T-Mobile, являющейся одним из лидеров американского рынка в этом сегменте. Если регуляторы одобрят сделку с U.S. Cellular, она станет еще одним этапом консолидации на американском телекоммуникационном рынке. Сама T-Mobile активно участвует в этом процессе — в 2013 году она купила виртуального оператора MetroPCS Communications, а в 2019—2020 годах добилась слияния еще с одним американским мобильным оператором — компанией Sprint.