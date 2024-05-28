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Подразделение Deutsche Telekom купило U.S. Cellular за $4,4 млрд

Сегодня, 28 мая, T-Mobile USA, американское мобильное подразделение немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, сообщило о покупке за $4,4 млрд американского мобильного оператора U.S. Cellular. Эта покупка даст T-Mobile USA более 4 млн новых абонентов и доступ к ряду новых частот.

Источник: AP 2023

Кроме того, подразделение Deutsche Telekom получит в США более 2 тыс. базовых станций и продлит сроки аренды еще 600 станций, которыми она в настоящее время пользуется по договорам лизинга.

Абонентам U.S. Cellular это слияние принесет доступ к сетям 5G от T-Mobile, являющейся одним из лидеров американского рынка в этом сегменте. Если регуляторы одобрят сделку с U.S. Cellular, она станет еще одним этапом консолидации на американском телекоммуникационном рынке. Сама T-Mobile активно участвует в этом процессе — в 2013 году она купила виртуального оператора MetroPCS Communications, а в 2019—2020 годах добилась слияния еще с одним американским мобильным оператором — компанией Sprint.