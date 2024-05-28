Отмаялся: что будет с рублем дальше

Напомним, что до 28 июня Банк России продолжает осуществлять продажу валюты в размере 11,8 млрд. рублей в день. А до 6 июня Минфин покупает валюту в размере 5,5 млрд. рублей в день. Таким образом, вплоть до этой даты ЦБ РФ выступает нетто-продавцом валюты на сумму около 6,3 млрд рублей в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце. В начале июня Центробанк озвучит новые лимиты и, по всей видимости, регулятор может снизить объемы предложения валюты из резервов. Это сбалансирует укрепление рубля.