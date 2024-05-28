Отмаялся: что будет с рублем дальше

Курс доллара 28 мая находится в районе 88,3 рубля — это минимум с конца января этого года. Помимо многочисленных внутренних факторов, поддержку российской валюте оказывает сейчас общее ослабление индекса доллара на фоне не слишком уверенных статданных по американской экономике.
На курс российской валюты положительно влияют сразу несколько обстоятельств.
- Кремль продлил до конца апреля 2025 года требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами.
- В конце весны идет конвертация валюты в рубли крупными российскими экспортерами для выплаты годовых дивидендов.
- В мае могли вырасти объемы притока валюты в страну от продажи нефти по повышенным ценам (в начале апреля котировки Brent поднимались выше $90/барр).
- Майское увеличение объемов продаж валюты из резервов со стороны ЦБ (около 6,3 млрд рублей в день — в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце).
- Сохранение жесткой монетарной политики российского Центробанка. Текущая ключевая ставка 16% и может быть вновь поднята — это сдерживает кредитный спрос на импорт.
- Сокращение спроса на валюту от импортеров из-за трудностей с проведением платежей даже в «дружественные» страны.
- Во внешних платежах растет объем расчетов в рублях, а в твердой валюте объемы расчетов падают. Рубль пользуется спросом на фоне его стабильности и укрепления.
- В конце мая наиболее активной поддержкой рублю выступали продажи экспортной валютной выручки для совершения налоговых выплат, которые должны быть на 9% выше, чем месяцем ранее.
Зампред Банка России Алексей Заботкин 21 мая заявил, что перегрев в российской экономике формирует устойчивое инфляционное давление, которое прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса. В этой связи вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться на заседании совета директоров Банка России в июне, сообщил Заботкин.
До этого в апреле совет директоров Банка России приводил веские аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени. Чем выше становится учетная ставка, тем большую привлекательность будут иметь вложения в рублевые активы и долговые обязательства по сравнению с валютными инструментами. Это важный фактор, играющий на стороне более крепкого курса рубля.
Таким образом, летом высоки шансы как минимум на сохранение жесткой ДКП или даже на дальнейшее повышение ключевой ставки (до 16,5−17,0%), поскольку инфляция в России пока остается высокой.
Из-за изолированности российского валютного рынка от иностранных инвесторов влияние ключевой ставки на курс рубля за последние два года стало весьма ограниченным. Фактически оно сводится к влиянию на внутренний спрос, в том числе на импорт. При этом процессы переноса повышения ставки в изменение внутреннего спроса происходят небыстро, это занимает месяцы, а то и кварталы.
Россия много чего не производит сама, поэтому временное сокращение импорта не продлится долго. Впоследствии надо ждать восполнения недопоставок товаров из-за рубежа. Но пока мы видим, что каналы вывода валюты за границу (оплата торговых контрактов, отток капитала) сокращаются и усложнятся.
Как было отмечено в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Платежный баланс Российской Федерации», импорт могли сдерживать сложности с платежами, а также пониженный спрос в условиях высоких процентных ставок и накопленных запасов товаров в предыдущие периоды.
Надежды бизнеса на то, что российский президент сможет договориться в Китае о смягчении подхода к российским платежам, пока не оправдались. Как показал опрос импортеров, агентов, банкиров и таможенных брокеров, ситуация с платежами в Китай ухудшается. Некоторые региональные сельскохозяйственные банки Китая, через которые лучше всего проходили российские деньги, объявили о временной приостановке транзакций из России. СМИ сообщают, что несколько банков Казахстана прекратили переводить российские деньги в Китай, потому что Bank of China регулярно «разворачивает» казахстанские платежи.
По факту мы сейчас видим классическую ситуацию с бассейном и двумя трубами: по одной валюта приходит в страну стабильным потоком, а из второй она почти не выходит. Ранее мы видели схожую ситуацию летом 2022 года. Это приводит к ненужному для Правительства укреплению рубля (Минэкономразвития РФ закладывало в свои прогнозы, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 ₽).
На наш взгляд, важным фактором, который сейчас положительно влияет на российский рубль, являются объемы продаж валютной выручки экспортерами. Банк России признал, что за апрель операции на открытом рынке оказали положительное влияние на курс рубля. Но тут важно иметь в виду, за последние месяцы в трансграничных операциях растут объемы расчетов в рублях, при этом твердой валюты в страну приходит все меньше. Для курса рубля это создает среднесрочные риски.
Напомним, что до 28 июня Банк России продолжает осуществлять продажу валюты в размере 11,8 млрд. рублей в день. А до 6 июня Минфин покупает валюту в размере 5,5 млрд. рублей в день. Таким образом, вплоть до этой даты ЦБ РФ выступает нетто-продавцом валюты на сумму около 6,3 млрд рублей в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце. В начале июня Центробанк озвучит новые лимиты и, по всей видимости, регулятор может снизить объемы предложения валюты из резервов. Это сбалансирует укрепление рубля.
В такой ситуации мы полагаем, что локальное усиление рубля в мае — временный фактор. И летом курсы доллара, евро и юаня могут быть на более высоких уровнях. Мы ожидаем, что диапазон торгов по паре USD/RUB до конца июня составит 88−92 ₽, а по паре EUR/RUB 96−98,5 ₽.
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