Эксперт раскрыла, как безопасно сохранять данные карты в онлайн-магазинах и на маркетплейсах

При постоянных покупках на определенных сайтах не хочется всякий раз вводить данные банковской карты. К тому же, постоянным клиентам интернет-продавцы часто предлагают скидки. Но ведь данные карты могут попасть в руки мошенников? Как правило, серьезные интернет-магазины этим не грешат. Как развеять такие опасения — рассказала Финансам Mail.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.