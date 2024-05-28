Эксперт раскрыла, как безопасно сохранять данные карты в онлайн-магазинах и на маркетплейсах

Существуют три правила.
1. Прежде всего, необходимо проверить сайт, на котором вы собираетесь сохранить данные карты. При приобретении товара или услуги в интернете проверьте адрес такого портала: на официальных сайтах в адресной строке имеется знак «замочек» и символы https, а в поисковых системах Яндекс и Mail.ru «правильные» сайты организаций отмечены синей «галочкой» в кружке. Также важно проверить и сам адрес: зачастую сайты мошенников отличаются от сайтов известных компаний или банков на одну-две буквы, цифры или знака, предупреждает эксперт.
2. Стоит завести специальную карту, с которой вы будете совершать платежи в интернете, и/или не храните много денег на карте, которую вы используете для этих целей. «Кстати, для покупок в сети подойдет и виртуальная карта, которую легко можно открыть через личный кабинет большинства банков», — говорит Белянчикова.
3. Если всё-таки волнения по поводу безопасности личных данных остаются — можно сохранить данные карты в отдельном месте в телефоне, возможно, без пары последних цифр, которые следует запомнить и вводить вручную. А сам девайс, где хранится подобная информация, необходимо защитить паролем или биометрическими данными для входа.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».