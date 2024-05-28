Эксперт раскрыл, какого курса рубля стоит ждать после новых максимумов

Такой подъём российской валюты, который мы сейчас наблюдаем, связан с несколькими основными факторами, совпавшими сейчас и усилившими друг друга, отметил эксперт.
В самом разгаре налоговый период конца месяца, когда экспортёры продают больше валютной выручки для получения рублей и платежей в бюджет.
Кроме того, ЦБ указал на возможность не только более длительного сохранения высокой ключевой ставки на уровне 16%, но даже её повышения до 17%. Такой вариант, как напоминает эксперт, может быть рассмотрен уже на заседании 7 июня.
«Увеличение же процента ЦБ ведёт к росту доходности вложений в рубли и способствует более высокому спросу на них», — отмечает Гойхман.
В последние дни поднимаются и цены нефти от $80,6 к $82,4 за баррель Brent. Предполагается, что страны-экспортёры нефти ОПЕК+ могут обсудить снижение добычи на встрече 2 июня.
Эти основные драйверы имеют ограниченное по времени значение.
«Вполне вероятно, что в конце мая-начале июня они во многом будут исчерпаны», — полагает экономист.
За некоторое ослабление рубля выступают более долгосрочные факторы. В частности, относительное снижение роста валютных доходов от экспорта, сложности с платежами и поступлением валютной выручки, геополитические риски, необходимость увеличения доходов бюджета за счёт ограничения укрепления рубля и прочие, указывает финансист.
Нижней границей текущего диапазона выступают уровни 87,5−88 ₽/дол. — минимумы 2024 года.
При этом актуальные на ближайшие недели верхние рубежи движения — 91−91,5 ₽/долл, подытожил Марк Гойхман.
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