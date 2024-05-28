Нефть. «Черные лебеди» Ближнего Востока и новый прогноз Goldman Sachs

На этой неделе поддержку нефти могут оказать ожидания по поводу предстоящей встречи ОПЕК+, которая запланирована на 2 июня. Большинство аналитиков рынка ожидают, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения поставок до конца года. Открытым остается также конфликт на Ближнем Востоке, который периодически может подбрасывать рынку «черных лебедей».