Нефть. «Черные лебеди» Ближнего Востока и новый прогноз Goldman Sachs

Нефть марки Brent поднялась выше $83 за баррель. $83 — уровень максимального объема сделок в текущем блоке проторговки.
Сверху цена ограничена 200-дневной скользящей средней (EMA200) — $83,8, которую с начала мая она уже несколько раз прокалывала, но закрепиться выше так и не смогла. Чуть выше находится горизонтальное сопротивление — $84,5 за баррель.
По текущему контракту на Мосбирже локальное сопротивление — $84,77, поддержка — $80,78 за баррель. EMA200 — $84,33. Срок действия контракта истекает 3 июня.
Среднесрочная техническая картина пока что указывает на слабость актива — котировки торгуются под EMA200, пробиты восходящие тренды.
На этой неделе поддержку нефти могут оказать ожидания по поводу предстоящей встречи ОПЕК+, которая запланирована на 2 июня. Большинство аналитиков рынка ожидают, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения поставок до конца года. Открытым остается также конфликт на Ближнем Востоке, который периодически может подбрасывать рынку «черных лебедей».
Новостной фон
∙ Наблюдается очередной рост напряженности на Ближнем Востоке — в Рафахе убит египетский пограничник.
∙ Goldman Sachs повысил прогноз мирового спроса на нефть на 2030 год. Ожидается, что потребление достигнет пика к 2034 году из-за потенциального замедления внедрения электромобилей, в результате чего нефтеперерабатывающие заводы будут работать с темпами выше среднего до конца этого десятилетия.
∙ Нефтегазовые компании Норвегии планируют в этом году нарастить капитальные инвестиции на 15% по сравнению с годом предыдущим. Запланированный объем инвестиций — $24 млрд.
∙ Польша и Россия договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию. Речь идет о польском государственном операторе трубопроводов PERN и российской «Транснефти». Казахстанская нефть KEBCO поставляется в Германию по северной ветке трубопровода «Дружба».
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