Можно ли взять больничный, если у вас аллергия

При обращении к врачу следует помнить, что «больничный» не может быть выдан по желанию пациента при отсутствии признаков временной нетрудоспособности (нарушений определенных функций), например, при прохождении обследования по поводу хронических аллергических заболеваний вне обострения, отмечает врач.