Можно ли взять больничный, если у вас аллергия

При аллергической крапивнице эти сроки составляют 10−12 дней, при аллергической бронхиальной астме легкого течения — 12−18 дней, а при среднетяжелом течении астмы — уже 30−60 дней.
В целом листок нетрудоспособности в практике врача-аллерголога-иммунолога выдается относительно редко.
Но, безусловно, некоторые аллергические заболевания могут ограничивать возможность выполнения пациентом трудовых функций.
«При этом легкие или умеренно выраженные явления сезонного аллергического ринита (чихание, насморк и зуд в носу в период цветения определенных растений) не считаются достаточным основанием для выдачи листка нетрудоспособности», — предупреждает аллерголог.
Это, по словам Пчелина, связано с тем, что такие симптомы быстро купируются современными лекарствами и минимально влияют на профессиональную деятельность.
При обращении к врачу следует помнить, что «больничный» не может быть выдан по желанию пациента при отсутствии признаков временной нетрудоспособности (нарушений определенных функций), например, при прохождении обследования по поводу хронических аллергических заболеваний вне обострения, отмечает врач.
Также не допускается выдача и продление больничного за прошедшие дни, когда человек не был освидетельствован медицинским работником, даже при наличии «острых» симптомов.
Вообще в аллергологии, как и во многих других областях медицины, очень большое значение имеет профилактика.
Современные методы в арсенале врача-аллерголога-иммунолога позволяют не только кратковременно устранять симптомы, но и модифицировать течение болезни.
«Так, аллерген-специфическая иммунотерапия, подразумевающая введение в организм человека аллергена в постепенно возрастающей дозе, позволяет подготовиться к сезону цветения, минимизировать потребность в лекарственных препаратах и избежать ситуаций, когда приходится думать об освобождении от работы из-за возникновения симптомов аллергии», — заключил Иван Пчелин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».