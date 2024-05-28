Каким будет курс рубля 29 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник демонстрировал восстановительный рост. Индекс Мосбиржи нашел поддержку немного ниже 3300 п. В плюсе торговались основные голубые фишки, включая бумаги «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Сбера».
Конъюнктура для нашего рынка начала улучшаться. Рубль прекратил укрепляться, а котировки сырьевых товаров в большинстве своем прибавляли. Отчасти последнее произошло на фоне отката индекса доллара DXY. Мировые площадки при этом в основном снижались.
Завтра будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США. Евротранс проведет День инвестора. РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал. Советы директоров Совкомфлот и Полюс Золота решат по дивидендам за 2023 год. На американском рынке квартальные финансовые отчетности представят Salesforce, HP, Okta.
Более слабые после завершения налогового периода позиции рубля могут поддержать восстановительное движение в акциях. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 мая- 3300−3400 п.
Рубль во вторник приостановил укрепление к доллару, валютная пара сместилась ближе к 89. Налоговый период завершен, и в ближайшие дни можно ожидать небольшого ослабления рубля с закреплением в зоне 89−90.
Доллар сегодня не спешил дешеветь к рублю, так как потерял часть позиций на мировом рынке, на что указала нисходящая динамика индекса DXY. Ситуация в долларе может измениться при появлении новых монетарных сигналов, важных статданных или публикаций. Так, завтра будет обнародована «Бежевая книга» ФРС.
Базовые позиции рубля прочны благодаря относительно высоким ценам на нефть, жесткому курсу ДКП, обязательной репатриации и продажи большей части экспортной выручки, валютных интервенций ЦБ.
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