Каким будет курс рубля 29 мая 2024: прогноз эксперта

Доллар сегодня не спешил дешеветь к рублю, так как потерял часть позиций на мировом рынке, на что указала нисходящая динамика индекса DXY. Ситуация в долларе может измениться при появлении новых монетарных сигналов, важных статданных или публикаций. Так, завтра будет обнародована «Бежевая книга» ФРС.