«Ключ»: и снова вверх

Чего ждать от ЦБ?
Еще месяц назад аналитики MP были одними из немногих на рынке, кто не только не ждал снижения ставки, но и говорил о немалой вероятности ее повышения. Теперь же это консенсус рынка.
И прямо сейчас — в базовом сценарии — мы ждем повышения ставки на ближайших заседаниях (7 июня или 26 июля) на 100 б.п., до 17%. Также MP полагает, что ЦБ сохранит ставку 17% до конца года. Кроме того, есть и рисковый сценарий, в котором регулятор может пойти на еще большее повышение в ближайшие месяцы, и ставка достигнет 18−20%.
Инфляция никак не успокоится
За апрель сезонно-скорректированные темпы роста потребительских цен скакнули до 5,8% (против 4,5% в марте). Что особенно важно — базовая инфляция (показатель наиболее устойчивой части инфляции) в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте. Это максимум с ноября. В мае, судя по недельным данным, темпы роста еще выше.
MP повысил прогноз по инфляции на 2024-й с 6,0% до 6,5%. Четвертый год подряд Банк России, вероятно, не достигнет целевого уровня по инфляции — 4%. И это не может его не беспокоить!
Регулятор, вероятнее всего, скоро тоже повысит прогноз по инфляции. А как иначе, когда все данные говорят о том, что потребительские цены перестали снижаться и растут второй месяц подряд?
Все карты на руках ЦБ
Регулятор придерживается списка критериев для повышения ставки:
1. закрепление инфляции на текущем уровне или ее увеличение. То есть прямо как сейчас;
2. отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности. Потребительский спрос остается высоким, а кредитование в апреле продолжило расти высокими темпами, как и в марте;
3. увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике. Все соответствует: безработица в марте обновила исторический минимум в 2,7%, а рост ВВП в 1 квартале составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%.
То есть Банк России уже имеет все аргументы для повышения ключевой ставки 7 июня. Вероятность этого мы оцениваем в 60%, сохранения ставки — 40%. Однако ЦБ предпочитает смотреть на месячные (а не недельные) данные по инфляции, а потому может отложить решение о повышении до следующего заседания 26 июля.
А что с рублем?
Длительный период высоких ставок поддерживает российскую валюту. Разумеется, это не единственный и, вероятно, даже не самый важный фактор поддержки. Не забываем про обязательную продажу валютной выручки экспортерами и снижение импорта из-за проблем с платежами в «дружественные» страны.
На этой неделе рубль также поддерживал майский налоговый период. Сегодня, кстати, его последний день и одновременно — пик выплат.
Однако мы не думаем, что по окончании налогового периода доллар вырастет выше ₽91 или обвалится ниже ₽87. Ведь в целом рубль уже семь месяцев остается стабильным в диапазоне 87−94 за доллар, и мы полагаем, что в ближайшие месяцы он в нем и останется.
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