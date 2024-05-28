«Ключ»: и снова вверх

И прямо сейчас — в базовом сценарии — мы ждем повышения ставки на ближайших заседаниях (7 июня или 26 июля) на 100 б.п., до 17%. Также MP полагает, что ЦБ сохранит ставку 17% до конца года. Кроме того, есть и рисковый сценарий, в котором регулятор может пойти на еще большее повышение в ближайшие месяцы, и ставка достигнет 18−20%.