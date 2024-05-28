Июньский квест: кто поддержит цену нефти

В ходе министерской встречи стран-участниц соглашения ОПЕК+ 1 июня будет обсуждаться текущая ситуация на мировом нефтяном рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По данным Минэнерго, Россия добывала в апреле немного больше принятых на себя обязательств по добровольному сокращению нефти и планирует представить в ОПЕК+ план по компенсации перепроизводства.
В первом квартале текущего года Москва стабильно перевыполняла условия соглашения и добывала меньше установленных квот. «Перепроизводство было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем», — уточнили в министерстве.
От ОПЕК+ в начале июня скорее не ожидается значимых изменений в согласованных ранее уровнях сокращения нефтедобычи, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. По ее мнению, вряд ли нефтедобывающие страны будут готовы к более высокому уменьшению объемов производства, что недавно прослеживалось в заявлениях Ирака. Не исключено, что во втором полугодии 2024 года альянс, напротив, будет пытаться подготовиться рынок к постепенному наращиванию добычи, но лишь при расчете на способность мировой экономики поглотить дополнительное предложение нефти.
Статус-кво
Весной во время разгара конфликта на Ближнем Востоке цена нефти достигала 96 долларов за баррель и на рынке не исключали ее роста выше 100 долларов за баррель. Но в мае, согласно данным торгов, цены снизились почти до 80 долларов. В связи с этим возникла вероятность еще большего снижения добычи нефти странами ОПЕК+.
«Но все-таки на ближайшей встрече ОПЕК+ квоты менять никто не будет. Скорее мы вернулись к некоей норме цены нефти, нежели отступили от нее», — заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он полагает, что цена нефти в 90 долларов за баррель была скорее результатом геополитической напряженности и ряда других факторов. «А сейчас мы вернулись к сбалансированному рынку», — отметил он.
«Нефть действительно перестала реагировать на конфликт между Израилем и ХАМАС. Вероятно, участники рынка не верят в его эскалацию. Цена уже избавилась от премии за геополитический риск и вернулась к тем уровням, на которых торговалась в феврале», — пояснила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Официальный статус ближневосточного конфликта при этом не изменился — соглашение о временном прекращении огня так и не было достигнуто.
Недавно также произошло очередное нападение хуситов на нефтяной танкер в Красном море, напомнила Рокотянская.
По ее мнению, поддержать цены может намеченное на 1 июня заседание ОПЕК+. Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают, что альянс продлит действующие ограничения поставок до конца года, что, согласно прогнозу МЭА, приведет к дефициту предложения нефти в текущем и следующем кварталах.
Аналогичного мнения придерживается и аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Она отметила, что рынок нефти с начала мая развивает среднесрочный нисходящий тренд, не получив дополнительной поддержки в виде перебоев с поставками. Поэтому инвесторы фиксируют прибыль, продавая фьючерсы, что ускоряет снижение цены нефти.
Теперь все внимание рынка сосредоточено на экономических факторах, сообщила Рокотянская. На этой неделе давление на котировки оказали данные о росте запасов нефти в США, которые выросли на прошлой неделе. Однако запасы бензина сократились из-за роста спроса в преддверии летнего автомобильного сезона.
Игорь Юшков также считает, что произошло коррекционное снижение. Он назвал две причины уменьшения стоимости нефти. Во-первых, становится менее вероятным разрастание конфликта на Ближнем Востоке даже при продолжающихся обстрелах хуситов в Красном море. То есть сократилась военная надбавка к цене нефти. Также имелся риск прямого вовлечения Ирана.
«Началось все с конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа, потом подключились йеменские хуситы, Иран, произошел обмен ударами между Израилем и Ираном, — напомнил он. — Все шло по возрастающей, но сейчас все понимают, что произошла небольшая деэскалация конфликта».
Риски сохраняются, но, тем не менее, сейчас никто не говорит, что Иран с Израилем начнут открытые боевые действия, а затем Иран перекроет Ормузский пролив, через который проходит пятая часть поставок нефти и треть поставок сжиженного природного газа.
Вместе с тем он предупредил о возможности роста цен на нефть, поскольку еще не проявилось до конца сокращение добычи ОПЕК+. Это и общее сокращение квот, и, что самое главное, дополнительное добровольное сокращение добычи несколькими странами. «Например, Россия заявила о планах сократить добычу почти на 500 тысяч баррелей в сутки летом в дополнение к основному сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Этот фактор остается и все его ждут», — отметил аналитик.
По мнению Елены Кожуховой, рост цен на нефть сдерживает замедление роста крупнейших экономик, которые из-за этого уменьшают спрос на топливо.
«Перспективы роста спроса на нефть в крупнейших экономиках мира в этом году пока также можно назвать неопределенными: западные экономики находятся под давлением высоких процентных ставок, а Китай за счет стимулирующих мер только пытается вернуться к более высокому росту», — отметила она и пояснила, что перечисленные факторы в совокупности лишают нефтяной рынок масштабных краткосрочных бычьих драйверов, которые, однако, могут появиться, если геополитическая напряженность усилится, а ЕЦБ, ФРС США и Банк Англии приступят к долгожданному снижению процентных ставок.
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