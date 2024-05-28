Июньский квест: кто поддержит цену нефти

От ОПЕК+ в начале июня скорее не ожидается значимых изменений в согласованных ранее уровнях сокращения нефтедобычи, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. По ее мнению, вряд ли нефтедобывающие страны будут готовы к более высокому уменьшению объемов производства, что недавно прослеживалось в заявлениях Ирака. Не исключено, что во втором полугодии 2024 года альянс, напротив, будет пытаться подготовиться рынок к постепенному наращиванию добычи, но лишь при расчете на способность мировой экономики поглотить дополнительное предложение нефти.