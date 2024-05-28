Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК

СДЭК — российский оператор доставки посылок и грузов, основанный в 2000 году. Штаб-квартира компании находится в Новосибирске. По данным на конец первой половины 2023 года, у компании было более 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, из них 3800 — в России, писали «Ведомости». За январь-сентябрь прошлого года выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла на 32,6% в годовом выражении, до 23 млрд рублей, чистая прибыль — почти в два раза, до 1,18 млрд рублей.