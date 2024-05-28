FT сообщила о «смене настроений» у западных компаний по поводу России

Однако сейчас настроения «заметно изменились», говорит другой руководитель, работающий с западными компаниями в России. По его словам, в 2022-м компании видели в уходе с российского рынка «моральный императив». «Нынешняя волна — это скорее вопрос о том, действительно ли вам нужно уходить? Вы хотите уйти? Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой», — считает собеседник FT.