Кто имеет право на укороченную рабочую неделю в России

•⁠ Так, ⁠несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю, а несовершеннолетние от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Если несовершеннолетний в течение учебного года совмещает работу с получением общего или среднего профессионального образования, продолжительность рабочей недели не может превышать половины от указанных норм, указывает юрист;