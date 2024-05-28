Кто имеет право на укороченную рабочую неделю в России

Трудовым кодексом и отдельными отраслевыми законами предусмотрены различные категории лиц, для которых установлена сокращенная рабочая неделя, рассказывает юрист АБ КИАП Александр Варчук.
• Так, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю, а несовершеннолетние от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Если несовершеннолетний в течение учебного года совмещает работу с получением общего или среднего профессионального образования, продолжительность рабочей недели не может превышать половины от указанных норм, указывает юрист;
• инвалиды I или II группы — не более 35 часов в неделю;
• медицинские работники — не более 39 часов в неделю;
• педагогические работники — не более 36 часов в неделю;
• женщины, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — не более 36 часов в неделю;
• работники с вредными условиями труда 3, 4 степени или опасными условиями труда — не более 36 часов в неделю;
• работники, занятые на работах с химическим оружием — не более 24 или 36 часов в неделю (в зависимости от группы работ).
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