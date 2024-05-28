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Кто имеет право на укороченную рабочую неделю в России

Категории работников, которые могут претендовать на сокращенную рабочую неделю. Рассказываем, кто имеет право на кроткую рабочую неделю в России и какие в этом преимущества.

Источник: Агентство «Москва»

Трудовым кодексом и отдельными отраслевыми законами предусмотрены различные категории лиц, для которых установлена сокращенная рабочая неделя, рассказывает юрист АБ КИАП Александр Варчук.

Так, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю, а несовершеннолетние от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Если несовершеннолетний в течение учебного года совмещает работу с получением общего или среднего профессионального образования, продолжительность рабочей недели не может превышать половины от указанных норм, указывает юрист;

инвалиды I или II группы — не более 35 часов в неделю;

медицинские работники — не более 39 часов в неделю;

педагогические работники — не более 36 часов в неделю;

женщины, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — не более 36 часов в неделю;

работники с вредными условиями труда 3, 4 степени или опасными условиями труда — не более 36 часов в неделю;

⁠⁠работники, занятые на работах с химическим оружием — не более 24 или 36 часов в неделю (в зависимости от группы работ).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».