Дивидендные истории могут поднять рынок с локального дна

В начале торгового дня российский фондовый рынок может отступить от достигнутых локальных минимумов, получая поддержку в том числе от вчерашних рекомендаций советов директоров Башнефти и Роснефти по дивидендам за 2023 год. Так, Башнефть намерена выплатить 249,69 ₽ на акцию с доходностью 8,5% по обыкновенным бумагам и 11,5% по привилегированным — в верхнем диапазоне текущего сезона. Роснефть предлагает 29,01 ₽ на акцию с более скромной доходностью 5%. ФосАгро при этом рекомендовала различный уровень дивидендов за 1-й квартал текущего года, максимальный из которых (309 ₽ на бумагу) может дать почти 5%, но оставляет решение за акционерами в том числе не исключая отказа от выплат. Рекомендации по дивидендам с доходностью 7−7,5% в понедельник также предоставили Евротранс и НМТП. В целом на данный момент недавние продажи на российском рынке, обеспеченные во многом ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в стране, выглядят преувеличенными, но если индексы не смогут отвоевать важные технические уровни, нисходящая коррекция может продолжиться.