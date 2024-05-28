Дивидендные истории могут поднять рынок с локального дна

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить повышение последних сессий, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Накануне вечером Башнефть и Роснефть дали рекомендации по дивидендам за 2023 год, которые могут взбодрить покупателей в РФ.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,8% и 1,8% соответственно, до минимумов с конца марта и конца апреля. Рублевый индикатор преодолел отметку 3300 пунктов и закрепился чуть ниже среднесрочной поддержки 3300 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на риски движения в район минимумов с начала текущего года 3100 пунктов (также нижняя полоса Боллинджера недельного графика) при неспособности отвоевать важные значения. Для индекса РТС ближайшая поддержка находится на 1165 пунктах.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,50 ₽, 96,30 ₽ и 12,17 ₽ соответственно. Рубль накануне прибавил порядка 1% и обновил максимумы с января 88,32 ₽, 95,90 ₽ и 12,14 ₽ в условиях налогового периода и ожидания сохранения жесткой монетарной политики в стране в ближайшие месяцы.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может отступить от достигнутых локальных минимумов, получая поддержку в том числе от вчерашних рекомендаций советов директоров Башнефти и Роснефти по дивидендам за 2023 год. Так, Башнефть намерена выплатить 249,69 ₽ на акцию с доходностью 8,5% по обыкновенным бумагам и 11,5% по привилегированным — в верхнем диапазоне текущего сезона. Роснефть предлагает 29,01 ₽ на акцию с более скромной доходностью 5%. ФосАгро при этом рекомендовала различный уровень дивидендов за 1-й квартал текущего года, максимальный из которых (309 ₽ на бумагу) может дать почти 5%, но оставляет решение за акционерами в том числе не исключая отказа от выплат. Рекомендации по дивидендам с доходностью 7−7,5% в понедельник также предоставили Евротранс и НМТП. В целом на данный момент недавние продажи на российском рынке, обеспеченные во многом ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в стране, выглядят преувеличенными, но если индексы не смогут отвоевать важные технические уровни, нисходящая коррекция может продолжиться.
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