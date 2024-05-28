Цены на черешню в России взлетели из-за экстремальной погоды

Спрос на черешню значительно превышает предложение, отмечают аналитики. Дело в том, что из-за экстремальной погоды производителям удалось собрать гораздо меньше ягод, чем планировалось. Так, в одной из российских компаний рассказали, что до этого в конце мая они собирали в среднем от 50 кг ягод с одного дерева, а в 2024-м показатель сократился до 7 кг с дерева.