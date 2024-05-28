ЦБ констатировал рост кредитования в апреле

Объем денежных средств, привлекаемых от населения, увеличился на 2,1% в апреле после предыдущего прироста на уровне 1,9% в марте, сообщил Банк России. Этот рост был основан на активности в размещении срочных рублевых вкладов, которые пользовались популярностью благодаря высоким процентным ставкам.
По последним данным, рост ипотечного портфеля ускорился до 1,4% после предыдущих 1,2% в марте. Увеличение было обусловлено, в первую очередь, снижением уровня досрочных погашений, тогда как объемы выдач ипотечных кредитов возросли не настолько значительно. Отмечается, что примерно 75% всех выданных ипотечных кредитов оставались в рамках государственных программ.
По корпоративным вкладам, кроме временного роста на 5,0% в апреле после падения на 1,6% в марте, стоит отметить, что данные изменения были связаны со смещением сроков уплаты налогов, что повлияло на объемы корпоративных средств. Эта ситуация имела временный характер и не отражает общие тенденции на рынке корпоративных депозитов, отметили в ЦБ.
Прибыль банковского сектора в апреле составила 305 млрд рублей, превысив показатель марта на 13% (270 млрд рублей). Доходность на капитал составила 24,5% в годовом выражении. Увеличение прибыли было обусловлено снижением отчислений в резервы после значительных формирований в марте.
Диана Тачаева