ЦБ констатировал рост кредитования в апреле

По корпоративным вкладам, кроме временного роста на 5,0% в апреле после падения на 1,6% в марте, стоит отметить, что данные изменения были связаны со смещением сроков уплаты налогов, что повлияло на объемы корпоративных средств. Эта ситуация имела временный характер и не отражает общие тенденции на рынке корпоративных депозитов, отметили в ЦБ.