Банк JPMorgan вложил сотни миллионов долларов в солнечную энергию

Ранее стало известно, что в 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику выросли до 200 миллиардов долларов, за год увеличившись более чем на 70 процентов. Средства были направлены на развитие ключевых технологий в области — в производство солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторных батарей и тепловых насосов.