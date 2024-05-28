Американские биржи впервые за 100 лет перешли на режим торгов Т+1

Биржи США перешли на единый режим торгов и расчетов Т+1, сообщил Bloomberg. С 28 мая расчеты по заключенным сделкам и поставка приобретенных активов осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки. Ранее расчеты производились на второй торговый день после сделки. Кроме США, на новый режим торгов также перешли биржи Канады и Мексики.
Уолл-стрит вернулась к такому режиму торгов впервые со времен «ревущих двадцатых». От использовавшейся почти 100 лет назад системы торгов Т+1 отказались, поскольку объемы стали слишком большими, а торговля акциями включала обмен бумажными сертификатами акций, пишет агентство. В конечном итоге срок расчетов по сделкам был продлен до пяти дней. После биржевого краха на американских торговых площадках в 1987 году, который называют «черным понедельником», число дней для расчетов было сокращено до трех, а в 2017 году — до двух дней. Возвращение режима Т+1 должно ускорить расчеты и снизить риски в финансовой системе, сообщило агентство.
На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила, что переход на новый режим торгов может привести к «краткосрочному росту числа неудачных расчетов и проблем для небольшого сегмента участников рынка».
После перехода на новый режим американскому рынку акций придется пережить два крупных испытания: во-первых, двойной расчетный день в среду, 29 мая, когда пройдут расчеты по сделкам пятницы (заключенным в режиме Т+2) и расчеты по сделкам вторника (впервые заключенным в режиме Т+1); во-вторых, в конце недели произойдет ребалансировка индекса MSCI, когда фонды по всему миру, отслеживающие его состав, будут одновременно продавать и покупать активы в своих портфелях, чтобы они соответствовали индексу.
Мосбиржа и СПБ Биржа перешли на режим торгов Т+1 прошлым летом — он начал действовать с 31 июля 2023 года. Режим добавил дополнительный торговый день при проведении корпоративных событий российских публичных компаний. По новым правилам, чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды, нужно будет купить акции не за два торговых дня, а за один. Кроме того, такой режим торгов дает возможность более быстрого вывода денежных средств с брокерского счета.
К торгам в отсроченном режиме Т+2 Мосбиржа перешла в 2013 году, до этого торги проходили в режиме Т0 («Т-ноль»), при котором транзакция совершалась день в день и требовала полного депонирования денежных средств и ценных бумаг на счетах участников сделки. Это ограничивало ликвидность и объемы торгов.
«Переход на расчетный цикл Т+1 — общемировой тренд, которому следуют крупнейшие торговые площадки. Ранее Индия и Китай уже перешли на T+1», — сообщал «РБК Инвестициям» директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. Европейские торговые площадки активно обсуждают переход, добавил он. Индия завершила поэтапный переход на новый режим T+1 в январе 2023 года.
По данным агентства Bloomberg, Великобритания планирует перейти на режим Т+1 не позднее конца 2027 года. Австралия также рассматривает возможность перехода на T+1. Европейский союз планирует перейти на новый режим торгов, но сроки пока не были объявлены.