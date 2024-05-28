Американские биржи впервые за 100 лет перешли на режим торгов Т+1

Уолл-стрит вернулась к такому режиму торгов впервые со времен «ревущих двадцатых». От использовавшейся почти 100 лет назад системы торгов Т+1 отказались, поскольку объемы стали слишком большими, а торговля акциями включала обмен бумажными сертификатами акций, пишет агентство. В конечном итоге срок расчетов по сделкам был продлен до пяти дней. После биржевого краха на американских торговых площадках в 1987 году, который называют «черным понедельником», число дней для расчетов было сокращено до трех, а в 2017 году — до двух дней. Возвращение режима Т+1 должно ускорить расчеты и снизить риски в финансовой системе, сообщило агентство.