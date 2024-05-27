Заграница не помощник: мошенники начали обманывать открывающих в турецких банках счет россиян

«В последнее время участились обращения граждан РФ, которые стали жертвами мошенников, обещавших им открыть банковские счета в банках Турции. Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан РФ, обещая им простой способ открытия счёта без вида на жительства и права на работу со “стопроцентной гарантией”. Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию», — заявил собеседник агентства.