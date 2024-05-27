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Заграница не помощник: мошенники начали обманывать открывающих в турецких банках счет россиян

Случаи обмана россиян при попытке открыть банковский счёт в Турции на фоне проблем с переводами средств значительно участились, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в одном из банков.

Источник: AP 2023

Мошенники используют социальные сети для привлечения клиентов, которым за определенную плату «гарантируют» стопроцентный результат, но не выполняют обещанного.

Отмечается, что открытие счета гражданам России в частных банках Турции сопровождается усиленным контролем головных офисов. В ряде случаев имеются ограничения, а сам процесс занимает минимум три дня.

По словам источника, одним из главных условий для открытия банковского счёта для россиян в Турции является наличие неснимаемого депозита минимум в $10 тысяч.

«В последнее время участились обращения граждан РФ, которые стали жертвами мошенников, обещавших им открыть банковские счета в банках Турции. Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан РФ, обещая им простой способ открытия счёта без вида на жительства и права на работу со “стопроцентной гарантией”. Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что при наличии необходимых документов и проверке в головных офисах счета открываются гражданам РФ как в частных, так и в государственных банках.

«К сожалению, пока всё ещё присутствуют проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию», — добавил источник в финансовой организации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».