ФТС: ввозная пошлина для вин из стран НАТО будет запретительной

Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины — он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет.