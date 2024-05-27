ФТС: ввозная пошлина для вин из стран НАТО будет запретительной

Представитель ФТС подчеркнул, что на данный момент решение по введению ввозной пошлины еще не принято, но обсуждение данного вопроса активно ведется в рамках мер по таможенно-тарифному регулированию.
Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины — он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет.
«Коммерсантъ» уточняет, что с 1 августа 2023 года ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран были повышены — с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. «Соотношение недружественных стран ко всем иным по объемам ввоза вина составляет 64%», — заявил Максим Чмора агентству «Интерфакс» в ходе «Недели российского ритейла 2024» в понедельник. Ранее он упоминал, что ведомства обсуждают возможное повышение ввозных таможенных пошлин, основное внимание уделяется порогу их увеличения.
В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, сообщила, что правительство будет рассматривать предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России об установлении ввозной пошлины в 200% на вино из стран НАТО.
Помощник министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также выразил поддержку идее о повышении ввозной пошлины, однако отметил, что необходимо тщательно обсудить ее размер. Заместитель министра финансов России, Алексей Сазанов, заявил, что решение о повышении пошлин на вино из стран НАТО будет еще обсуждаться после анализа влияния повышенных с 1 мая акцизов на отрасль.
Диана Тачаева