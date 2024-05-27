В РФ обсуждают повышение ввозных пошлин на вино

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино. Об этом сообщил начальник ГУ Федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора, выступая на форуме «Неделя российского ретейла».
«Соотношение недружественных стран ко всем иным по объемам ввоза вина составляет 64%. Как сегодня уже говорили, 68% — это доля выручки, 64% — это, по сути, весовый натуральный объем. Сейчас на подкомиссии обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин. Безусловно, у каждого такого вопроса есть сторонники и есть противники», — сказал Чмора.
Главная дискуссия, по его словам, заключается в пороге повышения пошлин.
Ранее Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, заявила, что правительство России рассмотрит предложение АВВР (Ассоциации виноградарей и виноделов России) об установлении ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200% — в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию.