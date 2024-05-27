В РФ обсуждают повышение ввозных пошлин на вино

«Соотношение недружественных стран ко всем иным по объемам ввоза вина составляет 64%. Как сегодня уже говорили, 68% — это доля выручки, 64% — это, по сути, весовый натуральный объем. Сейчас на подкомиссии обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин. Безусловно, у каждого такого вопроса есть сторонники и есть противники», — сказал Чмора.