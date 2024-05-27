В Госдуму внесли проект об изменении платы за содержание имущества в доме

Проект закона также появился в электронной базе ГД в понедельник. Авторами инициативы являются глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») и его зампред Владимир Кошелев (ЛДПР). Как отмечается в пояснительной записке, сейчас размер платы за жилое помещение определяется застройщиком и УК в договоре управления многоквартирным домом и, как правило, не имеет финансово-экономического обоснования.
«Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 7 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусмотрев определять размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме не только с учетом предложений управляющей организации, но и на основании технической документации на многоквартирный дом», — следует из пояснительной записки.
Инициатива также предусматривает увеличение срока действия договора управления домом между застройщиком и УК с трех месяцев до одного года. Сейчас, управление домом в первые три месяца с даты ввода в эксплуатацию осуществляется организацией, с которой застройщиком заключен договор управления, следует из пояснительной записки. Отмечается, что такой срок необходим для фактического заселения многоквартирного дома и выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления и лица, ответственного за осуществление данных функций.
«При этом практика… показывает, что в указанный период времени собственники в приобретенных ими помещениях не проживают, а осуществляют ремонтные работы. В первые месяцы еще не образуется система социальных коммуникаций, позволяющая сформировать волеизъявление собственников помещений относительно способа управления многоквартирным домом, а равно порядка и особенностей содержания и текущего ремонта общего имущества, что свидетельствует о фактической невозможности проведения общего собрания в данный период», — указывают авторы законопроекта.
По их словам, это влечет необходимость определять УК органом местного самоуправления посредством формальных конкурентных процедур, либо при его бездействии домом продолжает управлять УК, с которой застройщик заключил договор ранее. Фактически она не приступает к функциям по управлению многоквартирным домом, а ее полномочия, как правило, ограничиваются выполнением аварийных работ и предъявлением платежных документов за жилое помещение и коммунальные услуги.
«Управляющая организация… не может планировать порядок и последовательность выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества, а равно не заинтересована в качественном выполнении работ и оказании услуг по управлению многоквартирным домом. Иными словами, трехмесячный срок … для определения способа и порядка управления многоквартирным домом — новостройкой, является явно недостаточным», — подчеркнули авторы законопроекта.