В Госдуму внесли проект об изменении платы за содержание имущества в доме

Инициатива также предусматривает увеличение срока действия договора управления домом между застройщиком и УК с трех месяцев до одного года. Сейчас, управление домом в первые три месяца с даты ввода в эксплуатацию осуществляется организацией, с которой застройщиком заключен договор управления, следует из пояснительной записки. Отмечается, что такой срок необходим для фактического заселения многоквартирного дома и выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления и лица, ответственного за осуществление данных функций.