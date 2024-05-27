Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок

Среди «голубых фишек» ценные бумаги 35 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у 23 они подешевели, у 24 компаний акции не изменились в цене. Один из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая SMIC стал «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+1,56%). «Голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала гонконгская Power Assets Holdings (-4,69%).