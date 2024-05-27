Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос на 0,06%, до 3 801.
Снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, информационных технологий, промышленности, а также в секторе недвижимости.
Так, акции технологической компании Tencent упали на 1,33% на открытии торгов, страховой компании AIA Group — на 0,17%, производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi — на 0,55%.
Среди «голубых фишек» ценные бумаги 35 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у 23 они подешевели, у 24 компаний акции не изменились в цене. Один из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая SMIC стал «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+1,56%). «Голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала гонконгская Power Assets Holdings (-4,69%).