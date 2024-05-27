Совет директоров «Астры» рекомендовал дивиденды за первый квартал

Согласно дивидендной политике, «Группа Астра» направляет акционерам от 50% скорректированной чистой прибыли, если отношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1х. Если показатель составляет от 1х до 2х, то компания направляет на дивиденды не менее 25% чистой прибыли, если показатель составляет от 2х до 3х — не менее 15%. При соотношении чистого долга к EBITDA выше 3х «Астра» не выплачивает дивиденды.