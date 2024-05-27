Совет директоров «Астры» рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров «Группы Астра» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2024 года в размере ₽7,89 на одну акцию. Доходность по текущим ценам составляет 1,29%.
Всего на дивиденды компания направит ₽1,7 млрд. Базой для расчета дивидендных выплат стала скорректированная чистая прибыль по МСФО за 2023 год. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля. Годовое общее собрание акционеров пройдет 28 июня.
По итогам 2023 года рекомендовано дивиденды не выплачивать.
Согласно дивидендной политике, «Группа Астра» направляет акционерам от 50% скорректированной чистой прибыли, если отношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1х. Если показатель составляет от 1х до 2х, то компания направляет на дивиденды не менее 25% чистой прибыли, если показатель составляет от 2х до 3х — не менее 15%. При соотношении чистого долга к EBITDA выше 3х «Астра» не выплачивает дивиденды.
По подсчетам аналитиков «Альфа-Инвестиций», показатель чистый долг/EBITDA по итогам прошлого года составил 0,02х, что предполагает выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Согласно отчету по МСФО за 2023 год, скорректированная чистая прибыль «Астры» за 2023 год составила около ₽3,3 млрд, что на 26% выше, чем за 2022 год.
Акции компании на новости о дивидендах упали на 1,3%, до ₽604 за акцию, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 мск. По состоянию на 10:35 мск падение замедлилось до 1,14% (₽605).
«Группа Астра» специализируется на разработке инфраструктурного ПО. Компания впервые разместила акции на Мосбирже в октябре 2023 года. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽333 за акцию. C цены IPO бумаги компании выросли на 83,8%. В апреле «Астра» сообщила о проведении SPO.
1 мая «Астра» подпала под санкции США. Основанием для включения компании в санкционные.
списки была названа работа «в секторе экономики Российской Федерации, который предназначен для поддержки военно-промышленной базы России». Включение в санкционный список предусматривает блокировку средств и активов «Астры» на территории США. Кроме того, для американских граждан и бизнеса введен запрет на взаимодействие с компанией.