Силуанов рассказал о проблемах с картой «Мир» в Узбекистане

«Просто, действительно, проблемы с расчетами картой “Мир” существуют. И они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчета, с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют у нас в других странах без использования карты “Мир”», — сказал Силуанов «Известиям».