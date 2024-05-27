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Силуанов рассказал о проблемах с картой «Мир» в Узбекистане

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в Узбекистане есть проблемы с расчетами картой «Мир». По его словам, для их решения нужно в том числе развивать систему оплаты с использованием QR-кодов.

Источник: РИА "Новости"

«Просто, действительно, проблемы с расчетами картой “Мир” существуют. И они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчета, с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют у нас в других странах без использования карты “Мир”», — сказал Силуанов «Известиям».

По словам Антона Силуанова, проблемы с расчетами картой российской платежной системы связаны с санкциями, которые представляют риски для банков Узбекистана. Министр также сказал, что на встрече делегаций России и Узбекистана в Ташкенте стороны обсуждали двусторонние финансовые расчеты, а также сотрудничество налоговых служб и Минфинов.

В феврале оператор платежной системы «Мир» НСПК попал под санкции США. После этого расчеты с «Миром» прекратили часть банков Киргизии, Армении и Казахстана.