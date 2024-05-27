Сбер повысил процентные ставки по вкладам

С 27 мая максимальная ставка по «СберВкладу» составит до 15% годовых. По «СберВкладу Премьер» — до 15,25% годовых, по «СберВкладу Лидер» — до 15,5% годовых.
Доходность будет зависить от суммы и срока вклада, а также способа открытия и схемы выплаты процентов.
Максимальный процент можно получить, вложив деньги на срок 7 месяцев. При открытии в Сбербанк Онлайн ставка выше, чем в отделении, отмечается в сообщении банка.
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