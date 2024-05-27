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Сбер повысил процентные ставки по вкладам

Крупнейший российский банк Сбер повысил процентные ставки по вкладам линейки «СберВклад», сообщил банк в понедельник.

Источник: Reuters

С 27 мая максимальная ставка по «СберВкладу» составит до 15% годовых. По «СберВкладу Премьер» — до 15,25% годовых, по «СберВкладу Лидер» — до 15,5% годовых.

Доходность будет зависить от суммы и срока вклада, а также способа открытия и схемы выплаты процентов.

Максимальный процент можно получить, вложив деньги на срок 7 месяцев. При открытии в Сбербанк Онлайн ставка выше, чем в отделении, отмечается в сообщении банка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».