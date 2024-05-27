Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

«Российский фондовый рынок завершил торги достаточно сильным падением, скорее всего, на фоне отказа ряда крупных компаний от выплат дивидендов и наступления дат закрытия реестров для получения дивидендов в других компаниях», — констатировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Рынок акций
Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки Qiwi (+4,45%), акции «Новабев групп» (+1,4%), «Новатэка» (+0,8%) и «Московской биржи» (+0,13%).
«Лидерами понижения оказались обыкновенные акции НЛМК (-15%) в связи с наступлением даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов», — считает Мильчакова. Кроме того, в минусе оказались акции НМТП (-8,72%), расписки «Циан» (-7,52%) и котировки Segezha Group (-5,9%).
Прогноз на 28 мая
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 28 мая — 3 275 — 3 40 пунктов, по курсу рубля к доллару — 88−90 рубля.
По оценке Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи во вторник проведет день в диапазоне 3 300 — 3 400 пунктов. Пара доллар/рубль проведет торги в коридоре 87−89 рубля. Прогноз по паре евро/рубль — 95−97 рубля, по юань/рубль — 12−12,5 рубля.
Инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что во вторник ожидается публикация индекса доверия потребителей CB США за май. Совет директоров «Россети ФСК ЕЭС» решит по дивидендам за 2023 год.