Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся в «красной зоне». По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 2,86%, до 3 299,22 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,81%, до 1 173,92 пункта. Курс юаня снизился на 0,9%, до 12,178 рубля, доллара — на 1,01%, до 88,62 рубля, евро — на 1,05%, до 96,28 рубля.