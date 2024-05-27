Новое давление: процентные ставки

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатый в пятницу рост, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией инфляционных данных в США и Европе немного улучшились. В Москве начнется форум стран БРИКС.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 1,3% и 0,75% соответственно, завершив неделю ниже краткосрочных поддержек 3420 и 1200 пунктов, хотя и отвоевали часть внутридневных потерь. Негативная динамика подтверждает риски продолжения нисходящего движения на рынке с возможными целями 3330 и 1165 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков).
Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,30 ₽, 96,90 ₽ и 12,26 ₽ соответственно. Рубль в начале новой недели находится у очередных максимумов с января против трех основных валют.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от локальных минимумов благодаря улучшению настроений за рубежом, а также интересу к отдельным эмитентам, но в целом, вероятно, останется под основным медвежьим давлением во многом из-за рисков ужесточения монетарных условий в стране, о которых активно говорят представители ЦБ РФ. Кроме того, в понедельник с дивидендным гэпом около 10% откроются акции НЛМК. Обнадеживающие новости при этом поступили от ВТБ, глава которого заявил об ожидании чистой прибыли в текущем году около 500 млрд руб и не исключил возможности выплаты дивидендов.
События дня:
- выходной день на биржах Великобритании и США
- индекс делового климата Германии Ifo за май (11.00 мск)
- выступление представителя ФРС Уильямса (20.45 мск)
- форум БРИКС в Москве
- ФосАгро может опубликовать финансовые результаты за 1-й кв 2024 г и рассмотреть вопрос по дивидендам
- финансовые результаты МТС-Банка за 1-й кв 2024 г по МСФО
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