Новое давление: процентные ставки

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от локальных минимумов благодаря улучшению настроений за рубежом, а также интересу к отдельным эмитентам, но в целом, вероятно, останется под основным медвежьим давлением во многом из-за рисков ужесточения монетарных условий в стране, о которых активно говорят представители ЦБ РФ. Кроме того, в понедельник с дивидендным гэпом около 10% откроются акции НЛМК. Обнадеживающие новости при этом поступили от ВТБ, глава которого заявил об ожидании чистой прибыли в текущем году около 500 млрд руб и не исключил возможности выплаты дивидендов.