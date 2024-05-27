Нефть продолжила боковое движение

Нефть марки Brent смогла удержаться выше $81,5 и продолжила боковое движение. Однако техническая картина по-прежнему указывает на возможную слабость актива — котировки находятся ниже 200-дневной скользящей средней, свечная структура больше напоминает спуск, нежели консолидацию. Локальная поддержка пролегает на $80,63 за баррель. Ее пробой будет сигнализировать о походе к нижнему блоку покупок — $76,5−78,5 за баррель.
По текущему контракту на Мосбирже локальное сопротивление — $84,77, поддержка — $80,78 за баррель. Срок действия контракта истекает 3 июня.
События предстоящей недели:
В США и Великобритании сегодня выходной.
В среду API опубликует прогноз по недельному изменению запасов сырой нефти в США, в четверг поступят официальные данные от EIA.
На 1 июня, суббота, запланировала встреча членов ОПЕК+. Большинство аналитиков рынка ожидают, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения поставок до конца года. Ранее МЭА в своем отчете отмечала, что такой сценарий приведет к дефициту предложения нефти в текущем и следующем кварталах.
Новостной фон
∙ Иран утвердил план по увеличению добычи нефти с 3,6 млн до 4 млн баррелей в сутки.
∙ Российские нефтекомпании за первые три недели мая нарастили экспорт нефти сорта ВСТО на 5% относительно апреля. При этом, данные о контрактах с поставкой на июнь свидетельствуют о возможном сокращении экспорта ВСТО в следующем месяце.
∙ Спрос на газ в энергетическом секторе США достигнет пика в 2024 году из-за развития возобновляемых источников энергии — новое исследование S&P Global Commodity Insights.
Фьючерсы на природный газ опустились к первой цели коррекции — $2,5 за MMBtu. При этом в данном инструменте возможно и более глубокое коррекционное движение — вплоть до $2 за MMBtu.
Глобально — движение восходящее, котировки находятся в блоке консолидации прошлого лета.
Срок действия текущего контракта истекает 29 мая.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».