Нефть продолжила боковое движение

Нефть марки Brent смогла удержаться выше $81,5 и продолжила боковое движение. Однако техническая картина по-прежнему указывает на возможную слабость актива — котировки находятся ниже 200-дневной скользящей средней, свечная структура больше напоминает спуск, нежели консолидацию. Локальная поддержка пролегает на $80,63 за баррель. Ее пробой будет сигнализировать о походе к нижнему блоку покупок — $76,5−78,5 за баррель.