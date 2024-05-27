Не только IT. Названы профессии с самыми высокими зарплатами в стране

Какие самые высокооплачиваемые вакансии на рынке труда и сколько зарабатывают самые востребованные специалисты? В чем причины большого разрыва в оплате труда по различным специальностям? Эти и другие любопытные подробности РБК Life выяснил у экспертов отрасли.
Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом — на рынке труда сегодня крайне мало, и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Так охарактеризовала ситуацию в стране главный эксперт HeadHunter (hh.ru, платформа по поиску работы и сотрудников) по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. По данным сайта hh.ru, топ-10 профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в апреле 2024 выглядит так:
- DevOps-инженер — 250 тыс. (рост год к году +16%);
- Руководитель группы разработки — 201 100 ₽ (рост год к году +12%);
- Дата-сайентист — 200 тыс. (падение год к году —11%);
- Системный аналитик — 150 300 ₽ (рост год к году +4%);
- Геодезист — 150 100 ₽ (рост год к году +31%);
- Руководитель отдела аналитики — 150 тыс. руб. (рост год к году +50%);
- Руководитель строительного проекта — 142 100 ₽ (рост год к году +11%);
- Арт-директор, креативный директор — 140 тыс. руб. (рост год к году +76%);
- Программист, разработчик — 140 тыс. руб. (рост год к году +13%);
- Инженер ПНР— 135 100 ₽ (рост год к году +41%).
Как отметили в hh.ru, при составлении рейтинга не учитывались позиции в топ-менеджменте. Речь только о специалистах и руководителях среднего звена. Наталья Данина пояснила, что указанная зарплата достаточно высокая и этот уровень связан с дефицитом кадров.
«Зарплатный инструмент — первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал. По данным hh.ru, в марте этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат впервые за несколько последних лет превысило медианное значение ожидаемых соискателями зарплат: 64 200 ₽ в среднем по стране предлагают работодатели и 63 700 ₽ ожидают соискатели», — высказалась она.
В течение нескольких лет ожидания значительно превосходили предложения работодателей, подчеркнула эксперт, но начиная с 2020—2021 годов появился устойчивый тренд на сокращение этого разрыва. И ситуация с дефицитом компетентных сотрудников дает такой результат — предлагаемые зарплаты по востребованным специальностям растут.
Заработная плата в первую очередь зависит от уровня ответственности, продолжил тему эксперт по рекрутингу, карьерный консультант топ-менеджеров Ильгиз Валинуров. На позиции гендиректора или его заместителя возможны зарплаты 1−3 млн руб. в месяц, и гораздо реже более 5 млн руб. — это уже исключение.
«Оплату труда формирует функционал и отрасль. По функционалу: коммерческий директор, директор по маркетингу, HR-директор, финансовый директор могут ориентироваться на доход 1−3 млн. руб. в крупных компаниях. Если мы говорим про отрасли, то в любой отрасли есть лидеры рынка. Именно они могут себе позволить хорошие заработные платы. Нельзя сказать, что в какой-то отрасли зарплаты принципиально ниже. Допустим, ресторанный бизнес никогда не отличался высокими зарплатами на уровне среднего звена, но при этом топ-менеджер вполне может получать миллион в месяц», — пояснил Валинуров.
Высокие заработные платы в IT-сфере, финансовых технологиях, банковском секторе. В последние несколько лет растет оплата труда в промышленности, производстве, аграрном секторе, машиностроении, и это не связано напрямую с импортозамещением.
«Если несколько лет назад в этих компаниях были не готовы платить высокие заработные платы, то сейчас это становится нормой. Нормально, если директор агрохолдинга сейчас зарабатывает 1−3 млн. Значимость сельскохозяйственной сферы повышается, агросектор ориентируется на отрасли, где стандарты менеджмента построены более высоко, агросектору приходится подстраиваться и идти навстречу кандидатам для того, чтобы получить в распоряжение компании лучший опыт», — объяснил эксперт.
По поводу IT-сферы Ильгиз Валинуров сказал так: последние несколько лет она была драйвером роста заработных плат, но сейчас программисты по сути становятся «рабочими лошадками». То, что последнее время работодатели готовы были платить рядовому специалисту 300 тыс. руб., завышенная цифра.
«Зарплаты были “раздуты”, этот разгон произошел, благодаря венчурным компаниям, инвесторам, тому, что IT-фирмы можно было дорого продать. Сейчас рост заработных плат в этой сфере пока не пошел в отрицательную динамику, но точно замедлился, если говорить о специалистах. Топ-менеджеров это не касается, у них рост идет — в любом случае».
Ранее платформа «Работа.ру» выяснила (в ходе собственного исследования) средние зарплатные предложения за первый квартал 2024 года. Как пояснила в беседе с РБК Life директор по аналитике, исследованиям и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева, в транспортной отрасли, например, за этот период зарплаты выросли на 17,1% — до 112,5 тыс. руб. в месяц. В производстве и агропромышленном секторе прирост составил 12,% — средние зарплаты увеличились до 90,3 тыс. руб. В строительстве тоже наблюдается динамика, увеличение составило +19,2%, в реальных доходах это выразилось в суммах до 123,8 тыс. руб.