Не только IT. Названы профессии с самыми высокими зарплатами в стране

«Оплату труда формирует функционал и отрасль. По функционалу: коммерческий директор, директор по маркетингу, HR-директор, финансовый директор могут ориентироваться на доход 1−3 млн. руб. в крупных компаниях. Если мы говорим про отрасли, то в любой отрасли есть лидеры рынка. Именно они могут себе позволить хорошие заработные платы. Нельзя сказать, что в какой-то отрасли зарплаты принципиально ниже. Допустим, ресторанный бизнес никогда не отличался высокими зарплатами на уровне среднего звена, но при этом топ-менеджер вполне может получать миллион в месяц», — пояснил Валинуров.