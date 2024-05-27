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Налоги и рубль: чем весна успокоится

Налоговый период продолжит поддерживать позиции рубля в последнюю неделю мая, рассказала Финансам Mail.ru Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Наталья Ващелюк
аналитик
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, высокие процентные ставки по рублевым инструментам, как и раньше, будут ограничивать интерес к покупке иностранной валюты.

В результате курс доллара на следующей неделе, вероятно, будет находиться в интервале 89−91 ₽

Стоит отметить, что, несмотря на уровень процентных ставок, согласно оперативным данным, рост экономики продолжается. Индикатор бизнес-климата Банка России в мае вырос и остался вблизи 12-летних максиммумов. Потребительские настроения населения продолжают находиться вблизи рекордно высоких уровней.

В подобных условиях можно ожидать, что Банк России будет поддерживать высокий уровень процентных ставок еще дольше, чем предполагалось ранее. К вопросу о снижении ключевой процентной ставки регулятор, вероятно, сможет вернуться только в 2025 г.

Таким образом, высокие процентные ставки будут сдерживать ослабление рубля более продолжительное время, чем прогнозировалось ранее.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».