Налоги и рубль: чем весна успокоится

Кроме того, высокие процентные ставки по рублевым инструментам, как и раньше, будут ограничивать интерес к покупке иностранной валюты.
Стоит отметить, что, несмотря на уровень процентных ставок, согласно оперативным данным, рост экономики продолжается. Индикатор бизнес-климата Банка России в мае вырос и остался вблизи 12-летних максиммумов. Потребительские настроения населения продолжают находиться вблизи рекордно высоких уровней.
В подобных условиях можно ожидать, что Банк России будет поддерживать высокий уровень процентных ставок еще дольше, чем предполагалось ранее. К вопросу о снижении ключевой процентной ставки регулятор, вероятно, сможет вернуться только в 2025 г.
Таким образом, высокие процентные ставки будут сдерживать ослабление рубля более продолжительное время, чем прогнозировалось ранее.
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