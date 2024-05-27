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«Лаборатория Касперского» выявила мошенническую схему по «заработку» криптовалюты на беге

Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили скам-схему, целью которой является обман русскоязычных пользователей. Мошеннический ресурс притворяется, что работает по модели Move-To-Earn (M2E).

Источник: Reuters

Как работает скам-схема

Потенциальные жертвы приглашаются авторизоваться через Telegram-бот с помощью рекламы в соцсетях. Однако бот просто направляет пользователей на скам-сайт. Визуально этот ресурс напоминает один из успешных M2E-проектов и адаптирован под мобильные устройства.

Фальшивый проект паразитирует на примере действительных схем Move-To-Earn (M2E), работающих по следующему принципу: пользователям выплачивают криптомонеты за пройденные шаги.

После перехода по ссылке предлагается выбрать бесплатные NFT-кроссовки и передать их одному из четырех раннеров, обязанных ежедневно пробегать определённое расстояние. Каждый раннер имеет своё краткое описание на сайте: имя, возраст, страна и другие данные.

Согласно утверждениям мошенников, участники проекта будут получать 50% от заработка раннера на свой внутренний кошелёк. При этом доход от бесплатных кроссовок предположительно составляет 100 рублей в час. Предлагается приобретать более дорогие модели кроссовок за сумму от 199 до 5999 рублей, которые, якобы, приносят доход до 2000 рублей в час. Мошенники также обещают бонусы за подписку на Telegram-канал и приглашение друзей.

Скамеры уверяют, что заработок участников обеспечивается за счет торговли токеном Solana на криптобирже: чем больше игроков — тем выше курс токена.

Как воруют деньги

При попытке вывода заработанных средств (от 400 до 15 000 рублей) требуется оплатить внутреннюю валюту проекта — 199 рубинов, которые предлагается купить за реальные деньги. Таким образом у доверчивых криптоинвесторов могут похитить от 199 до 995 рублей за рубины и до 5999 рублей за кроссовки.

Мошенники часто спекулируют на теме криптовалют и NFT, поскольку у людей они могут ассоциироваться с легким заработком. Злоумышленникам даже не пришлось придумывать новую легенду — они взяли за основу существующий проект с продуманными условиями. Однако на моменте, когда предлагалось осуществить перевод физическому лицу, людям стоило задуматься. При этом скамеры активно монетизируют свои усилия — выманивают деньги и за более прибыльные кроссовки, и за рубины. Распространение таких схем ещё раз доказывает, что не стоит доверять слишком заманчивым предложениям.

Ольга Свистунова
старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского»

Как не стать жертвой мошенничества с криптовалютой

Для защиты своей финансовой безопасности эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

  • не переходить по ссылкам из подозрительных источников;
  • быть осторожными с предложениями быстрого обогащения в интернете;
  • не раскрывать личные и банковские данные на непроверенных ресурсах;
  • внимательно относиться к запросам на перевод денег физическим лицам;
  • замечать ошибки, опечатки и неаккуратную верстку на сайтах как признаки скама;
  • использовать защитные решения, например Kaspersky, которые сигнализируют о фишинговых ссылках и небезопасных финансовых операциях.

Диана Тачаева