«Лаборатория Касперского» выявила мошенническую схему по «заработку» криптовалюты на беге

Как работает скам-схема
Потенциальные жертвы приглашаются авторизоваться через Telegram-бот с помощью рекламы в соцсетях. Однако бот просто направляет пользователей на скам-сайт. Визуально этот ресурс напоминает один из успешных M2E-проектов и адаптирован под мобильные устройства.
После перехода по ссылке предлагается выбрать бесплатные NFT-кроссовки и передать их одному из четырех раннеров, обязанных ежедневно пробегать определённое расстояние. Каждый раннер имеет своё краткое описание на сайте: имя, возраст, страна и другие данные.
Согласно утверждениям мошенников, участники проекта будут получать 50% от заработка раннера на свой внутренний кошелёк. При этом доход от бесплатных кроссовок предположительно составляет 100 рублей в час. Предлагается приобретать более дорогие модели кроссовок за сумму от 199 до 5999 рублей, которые, якобы, приносят доход до 2000 рублей в час. Мошенники также обещают бонусы за подписку на Telegram-канал и приглашение друзей.
Как воруют деньги
При попытке вывода заработанных средств (от 400 до 15 000 рублей) требуется оплатить внутреннюю валюту проекта — 199 рубинов, которые предлагается купить за реальные деньги. Таким образом у доверчивых криптоинвесторов могут похитить от 199 до 995 рублей за рубины и до 5999 рублей за кроссовки.
Мошенники часто спекулируют на теме криптовалют и NFT, поскольку у людей они могут ассоциироваться с легким заработком. Злоумышленникам даже не пришлось придумывать новую легенду — они взяли за основу существующий проект с продуманными условиями. Однако на моменте, когда предлагалось осуществить перевод физическому лицу, людям стоило задуматься. При этом скамеры активно монетизируют свои усилия — выманивают деньги и за более прибыльные кроссовки, и за рубины. Распространение таких схем ещё раз доказывает, что не стоит доверять слишком заманчивым предложениям.
Как не стать жертвой мошенничества с криптовалютой
Для защиты своей финансовой безопасности эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:
- не переходить по ссылкам из подозрительных источников;
- быть осторожными с предложениями быстрого обогащения в интернете;
- не раскрывать личные и банковские данные на непроверенных ресурсах;
- внимательно относиться к запросам на перевод денег физическим лицам;
- замечать ошибки, опечатки и неаккуратную верстку на сайтах как признаки скама;
- использовать защитные решения, например Kaspersky, которые сигнализируют о фишинговых ссылках и небезопасных финансовых операциях.
Диана Тачаева