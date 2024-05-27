«Лаборатория Касперского» выявила мошенническую схему по «заработку» криптовалюты на беге

Мошенники часто спекулируют на теме криптовалют и NFT, поскольку у людей они могут ассоциироваться с легким заработком. Злоумышленникам даже не пришлось придумывать новую легенду — они взяли за основу существующий проект с продуманными условиями. Однако на моменте, когда предлагалось осуществить перевод физическому лицу, людям стоило задуматься. При этом скамеры активно монетизируют свои усилия — выманивают деньги и за более прибыльные кроссовки, и за рубины. Распространение таких схем ещё раз доказывает, что не стоит доверять слишком заманчивым предложениям.