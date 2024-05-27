Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с 30 января

Ранее группа инвестиционных аналитиков Market Power прогнозировала, что на последней в мае неделе курс отечественной валюты главным образом будет зависить от соотношения экспортно-импортных потоков. На неделе рубль, вероятно, останется в диапазоне 86,5 — 92,5 рубля за доллар.