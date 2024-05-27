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Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с 30 января

Рубль поддерживается жесткой риторикой Банка России и продажей валюты компаниями-экспортерами перед выплатами налогов и дивидендов инвесторам в нацвалюте.

Источник: Freepik

По данным на 10:17, курс американского доллара к рублю (USD/RUB) на Мосбирже снизился на 0,62% (56 копеек), и оказался в ррайоне 88,9675 рубля.

В предыдущий раз ниже отметки 89 рублей доллар торговался почти четыре месяца назад, 30 января 2024 года.

Курс европейской валюты потерял 67 копеек, (0,69%), и оказался около 96,63 рубля за евро.

Ранее группа инвестиционных аналитиков Market Power прогнозировала, что на последней в мае неделе курс отечественной валюты главным образом будет зависить от соотношения экспортно-импортных потоков. На неделе рубль, вероятно, останется в диапазоне 86,5 — 92,5 рубля за доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».