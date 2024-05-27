Костин сравнил Россию с «Иваном Сусаниным»

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — опера Михаила Глинки в четырех действиях с эпилогом. Опера стала первой в России без разговорных диалогов. Она основана на легенде о русском крестьянине Иване Сусанине, заведший в чащи леса польский отряд, намеревавшийся убить царя Михаила Федоровича. Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года в петербургском Большом театре.