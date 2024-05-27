Какие квартиры нельзя покупать: «чертова дюжина» юридических рисков

Именно поэтому рекомендуется привлекать профессиональных юристов на стадии подготовки к сделке — для проведения проверки документов и консультаций по правовым вопросам. Важно также помнить, что дешевизна квартиры часто связана с дополнительными рисками, а экономия на юридической проверке может обернуться значительными финансовыми и временными затратами в будущем.