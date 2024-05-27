Главные события финансовых рынков 27 мая — 2 июня

В России
В среду выйдут данные по объему промышленного производства за апрель. Аналитики ожидают роста на 4,2% год к году.
Также в среду будут раскрыты данные по недельной инфляции, на фоне которых можно будет сделать вывод о потенциальном росте или снижении ключевой ставки.
В мире
В четверг будет опубликована информация о ВВП США за первый квартал 2024 года (консенсус-прогноз: +1,6%).
В пятницу станут известны данные Китая по индексу деловой активности, в Евросоюзе — по индексу потребительских цен за май, а в США — по индексу расходов на личное потребление.
Нефть
В среду, 29 мая, выйдет отчет по запасам нефти в США. В субботу, 1 июня, пройдет встреча участников соглашения ОПЕК+, на которой будут обсуждаться действия организации на рынке нефти.
Прогноз котировок нефти Brent на неделю — $79,5-$83,5 за баррель.
Рубль
Рубль поддерживают выросшие в 10 раз продажи валюты Банком России.
Прогноз на неделю — стабильность на уровне 89−92 рублей за доллар США.
Но выход крупного игрока на валютный рынок или неординарное событие могут изменить ситуацию.
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