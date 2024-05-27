Главные события финансовых рынков 27 мая — 2 июня



В среду выйдут данные по объему промышленного производства за апрель. Аналитики ожидают роста на 4,2% год к году.

Также в среду будут раскрыты данные по недельной инфляции, на фоне которых можно будет сделать вывод о потенциальном росте или снижении ключевой ставки.