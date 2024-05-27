Депутат ГД Чаплин разъяснил, какие социальные изменения ждут россиян с 1 июня

Доплаты
С 1 июня более 4 млн пенсионеров по всей стране получат доплаты к своей пенсии. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет повышена фиксированная выплата на 100 процентов, что составит более 8 тыс. рублей, отметил Чаплин. А инвалиды, получившие первую группу инвалидности в мае, получат доплату в размере 8134,88 тыс. рублей.
Начиная с 1 июня, изменения коснутся также тех, кто уволился с работы: им пересчитают пенсию уже как неработающим, уточнил депутат.
Семейные выплаты
Кроме того, будут внесены изменения в учете семейного дохода и дополнительных выплат.
«Доходы несовершеннолетних, которые в течение не менее 6 месяцев посещали образовательные учреждения, не будут учитываться при расчете семейного дохода, например, при выплате пособий малоимущим семьям, — уточнил парламентарий. — Также из расчета будут исключены выплаты, предусмотренные семьям по статусу “мать-героиня” или за награду орденом “Родительская слава”.
Алименты
Также в первый день лета изменятся правила учета алиментов для единого пособия. Теперь размер будет учитываться от МРОТ: не менее ¼ на одного ребенка, не менее ⅓ на двоих детей и не менее ½ для многодетных. «Эти правила будете действовать, если родитель на момент подачи заявления находится в разводе, а также если заявление подается с 1 июня 2024 года, и нет решения суда о назначении алиментов», — разъяснил депутат.
Туризм
С начала лета будет жестче регулироваться деятельность гидов, которые сопровождающих туристов по опасным и сложным маршрутам. Все гиды будут обязаны пройти аттестацию в одной из спортивных федераций или организаций, утвержденных правительством.
Проезд
Кроме того, в некоторых регионах будут внесены изменения, затрагивающие льготный проезд. «Например, бесплатный проезд станет доступен на пригородных поездах, чтобы пожилым садоводам было легче добраться на дачу. При этом важно следить за изменениями в каждом конкретном регионе», — советует Чаплин.