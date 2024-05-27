Депутат ГД Чаплин разъяснил, какие социальные изменения ждут россиян с 1 июня

Также в первый день лета изменятся правила учета алиментов для единого пособия. Теперь размер будет учитываться от МРОТ: не менее ¼ на одного ребенка, не менее ⅓ на двоих детей и не менее ½ для многодетных. «Эти правила будете действовать, если родитель на момент подачи заявления находится в разводе, а также если заявление подается с 1 июня 2024 года, и нет решения суда о назначении алиментов», — разъяснил депутат.